Roma, Celik a un passo: fumata bianca attesa nel weekend

La fumata bianca può arrivare nel weekend, il suo sbarco nella capitale già la prossima settimana. Celik si trasferirà in giallorosso percependo due milioni di euro netti a stagione per cinque anni: decisivo ancora una volta Mourinho che lo ha chiamato prima dell'inizio della trattativa per fargli accettare la destinazione senza prenderne in considerazione altri club.