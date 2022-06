Frattesi aspetta la Roma a Ostia: sole e mare insieme a Scamacca e Ludwig

ROMA - Davide Frattesi aspetta la Roma. Non da una spiaggia in qualche paese esotico e nemmeno lontano dall'Italia. Aspetta la Roma direttamente nella capitale. Il centrocampista ha infatti deciso di restare nella sua città per stare un po' insieme alla famiglia e agli amici che inevitabilmente vede molto meno giocando col Sassuolo, e al tempo stesso monitora la situazione legata alla trattativa tra il club giallorosso e quello emiliano. In questi giorni Frattesi si sta godendo un po' di mare insieme agli amici: riposo in uno degli stabilimenti più belli di Ostia e qualche partita a carte con il suo amico e compagno di squadra Scamacca, ma anche il rapper Ludwig.