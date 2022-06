Celik-Roma, c’è l’accordo: tutte le cifre dell'affare

ROMA - A una firma dalla Roma . Zeki Celik sarà il nuovo terzino destro di Mourinho . L’ultimo contatto con la dirigenza del Lilla , dove comanda il banchiere romano e romanista Alessandro Barnaba, ha condotto verso un accordo di massima intorno ai 6,8 milioni più i bonus. Celik, nazionale turco, guadagnerà circa il triplo per i prossimi cinque anni, quasi 2 milioni a stagione. E’ possibile che già la prossima settimana sia in Italia per le visite mediche e le foto con la nuova maglia a Trigoria. Non ci sono più dubbi perché il club francese, che presto annuncerà Paulo Fonseca come nuovo allenatore, ha dato il via libera all’operazione, dopo aver constatato che fosse impossibile trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. E nel frattempo ha già individuato il sostituto : è l’algerino Zedadka , preso a parametro zero dopo una buonissima stagione da titolare nel Clermont.

Chi è Celik

Classe ‘97, Celik ha già giocato all’Olimpico all’Europeo, affrontando l’Italia di Mancini con la Turchia. Alto 1.80, è arrivato al Lilla nell’estate del 2018 dall’Istanbulspor senza patire il salto di livello: da subito ha meritato il posto da titolare in Francia ed è stato tra i protagonisti della stagione 2020/21, conclusa con il sorprendente “scudetto” davanti al Psg dei sogni. Adesso proverà ad affermarsi in Italia, dove ritroverà da avversario il suo ex compagno Maignan e forse anche Renato Sanches e Botman, tutti in orbita Milan. Celik è un esterno completo, bravo a costruire l’azione e discreto anche in fase difensiva. Un alter ego perfetto di Karsdorp, con il quale dividerà compiti e partite.

Gli altri obiettivi della Roma

Intanto la Roma continua il giro d’orizzonte per accontentare Mourinho, che chiede gol. Da un centrocampista offensivo e da un attaccante, due rinforzi che migliorino i numeri realizzativi della squadra. Per il ruolo di mezzala, oltre a Frattesi che rappresenta un obiettivo acclarato e che aspetta solo il sì del Sassuolo per tornare a casa, la società ha preso contatti con Marcel Sabitzer, 28 anni, nazionale austriaco in uscita dal Bayern. Costa circa 15 milioni e, nonostante una stagione così così, per il curriculum convince Mourinho: nella stagione 2019/20 è stato il trascinatore del Lipsia, eliminato in semifinale di Champions dal Psg. E nella stagione successiva ha segnato 8 gol in campionato, pur giocando come centrocampista puro. Ma non è naturalmente lui l’unico obiettivo. Il francese Aouar del Lione è carissimo, almeno quanto Rodrigo De Paul che rappresenta una suggestione: l’Atletico non lo tratta per meno di 50 milioni. E allora il nome potrebbe anche uscire a sorpresa nelle prossime settimane.