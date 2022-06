Roma-Celik, in arrivo la fumata bianca: i dettagli della chiusura

ROMA - La Roma è pronta a chiudere per Celik del Lille . Mourinho avrà presto, forse nel giro di un paio di giorni, l'alternativa a Rick Karsdorp per la fascia destra e, quindi, un rinforzo che è mancto per tutta la stagione quando prima Reynolds e poi Maitland-Niles non sono riusciti ad aiutare l'olandese nelle tante partite stagionali.

L'affare si farà e già oggi potrebbe essere in chiusura. La Roma ha trattato nel corso di tutto il weekend e manca solo da limare qualche dettaglio per arrivare all'accordo definitivo. L'affare si concretizzerà per una cifra di circa 6,8 milioni più i bonus. Al giocatore invece un quinquennale a circa 1,5 milioni di euro più bonus. Insomma, è quasi tutto fatto e il giocagore potrebbe sbarcare nella capitale nel giro di un paio di giorni per sostenere le visite mediche e firmare il contratto col club giallorosso. Poi ancora qualche giorno di vacanza prima del raduno della Roma fissato per il 4 luglio.