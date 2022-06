Pellegrini-Roma: il piano per vincere ancora

ROMA - Lorenzo Pellegrini si prepara per vincere ancora. In questi giorni è in vacanza alle Maldive con la famiglia, ma si tiene in forma in vista della ripresa della preparazione e si ridurrà le vacanze. Come tutti i nazionali è stato convocato per il 12 luglio, ma tornerà a Roma prima per cominciare a lavorare con il suo staff. Si ridurrà le vacanze per farsi trovare pronto. Lorenzo è un professionista scrupoloso, da tempo si è fatto affiancare da uno staff che lo segue quotidianamente. E’ composto da un preparatore atletico, un osteopata e un fisioterapista. Come Totti non lascia nulla al caso. Il capitano della Roma ha compiuto 26 anni pochi giorni fa, la famiglia prima di tutto, ma la scelta di legarsi alla società giallorossa praticamente a vita lo mette al centro del progetto dei Friedkin. Pellegrini è stato il primo capitano romano della Roma ad alzare un trofeo internazionale. Era capitato una sola volta, ai tempi della Coppa delle Fiere, agli albori degli anni Sessanta del secolo scorso. Il capitano era Giacomo Losi, diventato poi romano d’adozione. A Tirana è stato Lorenzo a passare la Coppa nelle mani di Dan Friedkin, nei magici momenti del tripudio sotto il settore dei tifosi giallorossi.

Pellegrini, finalmente l'azzurro Quella appena conclusa è stata la stagione della sua definitiva consacrazione. Leader conclamato nella Roma, ha totalizzato 41 partite con 17 reti, ma anche in azzurro è riuscito finalmente a dimostrare il suo valore, dopo essere stato bersagliato dalla sfortuna, al punto di aver dovuto saltare l’Europeo in extremis per una lesione muscolare. In azzurro sette partite e tre gol, la stima di Mancini, che lo ha utilizzato da attaccante e centrocampista. Nel nuovo corso della Nazionale che deve ripartire dopo l’eliminazione dal Mondiale, il capitano della Roma sarà uno dei protagonisti. La maglia numero dieci che gli è stata affidata ha un significato preciso.