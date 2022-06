Frattesi alla Roma, verso la fumata bianca: l'offerta e tutte le cifre

ROMA - Davide Frattesi corre verso la Roma . Ieri a pranzo c’è stato l’incontro a Milano tra Tiago Pinto e Beppe Riso , procuratore del centrocampista. "Stiamo lavorando", il commento delle parti. La trattativa è aperta, il giocatore spinge per tornare alla Roma , il suo agente favorirà questa soluzione, lavorando al fianco il Sassuolo . L'Inter , che per prima si era mossa per il centrocampista, ora è impegnata su altri fronti. La pista per la Roma resta calda, ma bisogna trovare l’accordo con il Sassuolo. Ieri sera c’è stato un nuovo incontro tra i club. Tiago Pinto e Carnevali avevano già parlato per la prima volta di persona di Frattesi in occasione della finale del campionato Primavera tra Roma e Inter a Reggio Emilia il 31 maggio scorso e ieri sera si sono ritrovati a cena a Milano per limare le differenze.

Roma, Tiago Pinto e l'incontro con l'agente di Frattesi

L’incontro con l’agente è terminato intorno alle 15, l’accordo con il giocatore è stato trovato facilmente sulla base di due milioni all’anno più bonus a salire, per cinque anni. Con il Sassuolo ballano meno di cinque milioni di differenza. La Roma per ora offre quindici milioni più bonus, i neroverdi ne chiedono almeno venti. Dopo la cena di ieri nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per trovare l'intesa definitiva anche con il club emiliano. Davide sta spingendo per tornare in giallorosso, in questi giorni è in vacanza in Sardegna con la famiglia, è in palpitante attesa. La madre Sonia è con lui, è in attesa di notizie: «Davide ancora non mi ha fatto sapere niente, è in barca con gli amici, aspettiamo». Di sicuro ci sarà ancora da attendere, ma non a lungo: la Roma ha fretta di chiudere e il giocatore vorrebbe partire con la sua nuova/vecchia squadra per il ritiro in Portogallo. La Roma detiene il diritto al 30 per cento della futura rivendita, punta su questa clausola per ottenere uno sconto che possa portare il prezzo del cartellino a una cifra non troppo lontana dai quindici milioni, oltre a un paio di giovani da inserire come contropartita tecnica. I ragazzi cresciuti nel vivaio interessati sono Volpato, Tripi e Felix, mentre per Bove la Roma ha detto no.