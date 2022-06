ROMA - Riccardo Calafiori è rientrato dal prestito deludente al Genoa ma non resterà nella capitale. La Roma ha infatti trovato l'accordo con la Salernitana per una sua cessione in prestito. Morgan De Sanctis, attuale diesse granata, ha strappato il sì al ragazzo che ha bisogno di giocare: Calafiori rinnoverà il contratto e poi andrà in prestito per una stagione alla Salernitana.