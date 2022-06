Roma, contatto con il Marsiglia per Kluivert e Veretout: la situazione

ROMA - Acquisti ma anche cessioni, la Roma a Milano si sta muovendo a 360° per riuscire a rinforzare la squadra di Mourinho ma anche per liberarsi di quei giocatori che non rientrano più nei piani dello Special One. Due di questi sono Jordan Veretout e Justin Kluivert: il primo ha giocato poco in giallorosso in questa stagione, il secondo invece non è stato riscattato dal Nizza in cui era in prestito.