Il Monza vuole Villar e Borja Mayoral: trattativa con Roma e Real Madrid

ROMA - Galliani scatenato sulle piste spagnole. L'ad del Monza avrebbe infatti puntato Gonzalo Villar e Borja Mayoral per rinforzare la squadra neo promossa nel campionato di Serie A. Galliani ha avuto già un primo contatto con la Roma per il centrocampista, da gennaio fino a maggio in prestito al Getafe insieme proprio a Borja Mayoral, non riscattato dal club giallorosso. Per il centravanti invece dovrà avere il primo colloquio con il Real Madrid per capire la volontà delle parti a intavolare una trattativa.