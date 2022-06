Roma, Tiago Pinto incontra il Milan: "Zaniolo? Abbiamo parlato di auto"

ROMA - La Roma e il Milan hanno trovato l'accordo definitivo per la cessione a titolo definitivo di Alessandro Florenzi. Tiago Pinto questo pomeriggio ha pranzato con Maldini e Massara per definire la trattativa per 2,5 milioni di euro. Un pranzo che è servito anche per parlare delle possibilità che ci sono sul mercato, senza preclusioni su altri nomi delle due squadre. Pinto all'uscita dalla sede non si è sbottonato sulle conversazioni avute e ha dribblato le domande dei cronisti: "Se abbiamo parlato di Zaniolo con il Milan? Con Maldini e Massara abbiamo parlato del tempo, di macchine, di donne, di tutto". E su Frattesi: "Ci sono novità? No, lascia perdere", ha risposto a uno dei cronisti: "Adesso l'unico obiettivo che ho è camminare tranquillo per la strada e tornarmene in hotel".