Roma, anche il Marsiglia è interessato a Villar

ROMA - Gonzalo Villar richiesto da più club, italiani ed esteri. Il centrocampista spagnolo non rientra nei piani di José Mourinho e dopo il prestito invernale al Getafe adesso è in cerca di una nuova sistemazione. Il Monza nei giorni scorsi ha preso informazioni su Villar, con un incontro tra Tiago Pinto e Galliani. Ma nelle ultime ore è emerso anche l'interessamento del Marsiglia che - oltre a Kluivert - vorrebbe in prestito con diritto di riscatto anche il ventiquattrenne. Contatti in corso, la certezza è che Villar non resterà alla Roma.