Frattesi, pazza voglia di Roma: si taglia le ferie per arrivare prima a Trigoria

Frattesi, c'è accordo con la Roma

Frattesi con il club giallorosso ha già un accordo per un contratto di cinque anni a 2 milioni più bonus ma questo significa poco. Il vero focus è la trattativa con il Sassuolo, che continua a chiedere una cifra molto alta per liberare il proprio giocatore, 30 milioni. La Roma, nonostante il diritto al 30 per cento del cartellino che farebbe risparmiare 9 milioni tondi tondi, non si spingerà fino a quota 21. Per questo motivo Frattesi sta spingendo per far trovare un accordo tra Roma e Sassuolo. Il ragazzo smania di tornare a Trigoria, si è già sentito con Pellegrini ed è in contatto con Tiago Pinto. Al general manager ha già detto che è pronto a tagliarsi le vacanze (ne avrebbe di più avendo giocato a giugno in Nazionale) per essere pronto per il raduno della Roma a Trigoria. Una decisione che ha già avuto il gradimento della Roma, pronta a fare uno sforzo in più per arrivare al centrocampista.