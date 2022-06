Caro Zaniolo, rimanga nella Roma di Mourinho

Zaniolo, punto di riferimento

Ottime notizie, per l'eroe di Tirana e per la Roma, mentre Juve e Milan tentato il calciatore, ma non hanno presentato un'offerta che possa essere accettata dai Friedkin e la trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 è congelata. "Così lontani, così vicini - ha acutamente osservato stamane Roberto Maida, sul Corriere dello Sport - La Roma e Zaniolo hanno deciso di lasciarsi, ma non sanno come fare, come in quei matrimoni rallentati dalle prospettive economiche del divorzio". Eppure. Eppure, caro Zaniolo, c'è sempre tempo per rimanere e non è soltanto una questione di contratto in scadenza fra due anni. Soprattutto adesso che sta per cominciare la sua stagione, la stagione che sancirà la sua consacrazione definitiva, dopo tre anni di sofferenze e di patemi a causa di quei due infortuni che avrebbero abbattuto chi non avesse avuto il suo carattere e la sua forza d'animo. Restare alla Roma, sotto la guida di Mourinho, per diventare un punto di riferimento assoluto della Roma, in campionato e in Europa, sostenuto da una tifoseria che non ha mai lasciato solo l'attaccante, anche nei momenti più difficili del lungo cammino di recupero post infortunio.