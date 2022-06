Ansia Zaniolo: ha capito che la Roma vuole venderlo

ROMA - Ci sono tanti modi per reagire a una situazione sfavorevole. Nicolò Zaniolo ha scelto il più familiare: l’allenamento, circondato dagli affetti e dalla discrezione del suo mondo. Lavora cinque ore al giorno tra gli esercizi casalinghi e il programma preparato dallo specialista di fiducia, Gian Nicola Bisciotti, che lo ha restituito al calcio dopo il secondo incidente. Passa l’ultimo spicchio di vacanza con famiglia e amici intimi, a La Spezia. E aspetta, con giustificata ansia ma anche il legittimo orgoglio, di presentarsi a Trigoria per cominciare la preparazione, pur sapendo che la Roma sta pensando seriamente di venderlo. Lui, decisivo nei fatti e superfluo nelle percezioni, ossimoro di una carriera sempre sul filo del dibattito.

Zaniolo, non trattatelo come Balotelli Il campo Ha capito, Zaniolo, che non può più perdere tempo. Due anni spezzati dagli infortuni sono stati un trauma dal quale Nicolò è uscito migliore. Non come calciatore, non ancora, ma come persona. «Sono contento dell’uomo che sono diventato. Oggi mi rendo che allenarsi in palestra è una necessità, non un fastidio. Questa brutta esperienza mi ha fatto maturare». E da professionista non farà mancare il suo impegno fino all’ultimo giorno del rapporto con la Roma. Certo però si interroga: perché non lo considerano abbastanza importante da rinnovargli il contratto e poi chiedono 50-60 milioni per liberarlo?

L'evoluzione Dev’essere snervante, anche nel benessere economico e nella meraviglia dei 23 anni, sentirsi sospesi tra la continuità e la rottura, tra le abitudini romane e le tentazioni nordiste. A gennaio, quando avrebbe accettato anche un aumento di 500.000 euro rispetto allo stipendio attuale, era stato rassicurato dai dirigenti: «Il contratto lo facciamo a fine stagione». E invece niente, nonostante il gol che ha indirizzato il primo trofeo Uefa della storia della Roma. Nonostante un rapporto “normale”, di sicuro non teso e non conflittuale, con José Mourinho. Nonostante relazioni diplomatiche ottime tra la società e il procuratore, Claudio Vigorelli. Nonostante tutto, la Roma ritiene di doversi organizzare secondo le proprie esigenze: proporrà il contratto a Zaniolo soltanto alla fine del mercato, se non sarà riuscita a piazzarlo. lo stallo. Già, come se fosse facile.