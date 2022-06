La stampa catalana: "Mourinho pensa a Lenglet per la Roma"

ROMA - La Roma vuole un altro difensore centrale, questa volta di piede mancino, e avrebbe già individuato il profilo giusto. Secondo quanto riportato dai giornali sportivi catalani, Sport e Mundo Deportivo, Mourinho avrebbe chiesto a Tiago Pinto di inserire in rosa Clément Lenglet, calciatore francese in uscita dal Barcellona. In Inghilterra piace molto al Tottenham di Conte, ma in Catalogna si parla di una corsa a due con il club giallorosso. Lenglet ha un contratto con gli azulgrana fino a giugno 2026 ma le ultime stagioni in Catalogna non sono state convincent. Messosi in mostra con la maglia del Siviglia, è stato pagato 38 milioni di euro nell'estate del 2018.