Giannini: “Zaniolo lo terrei sempre alla Roma, ma lui cosa vuole fare?”

ROMA - «Sono in Sardegna, sto leggendo poco i giornali. Che succede?». Succede che forse la Roma vende Zaniolo. «Ah». Giuseppe Giannini passa l’estate lontano dalla sua Roma, perché sta seguendo l’attività di famiglia a Porto Rotondo: un beach restaurant che si chiama Ami, a Cala Sassari. «Ami perché è un posto dove si sta insieme e si vive in armonia». Ma si informa, Giannini, immaginando che in un futuro non meglio specificato possa tornare a Trigoria.

Roma e Zaniolo, adesso è bufera Insomma, Giuseppe, Zaniolo è sul mercato. Giusto così?

«Se chiedi a me, io ne farei un punto fermo della Roma. Per il potenziale, per l’età, per ciò che ha già dimostrato, è un talento su cui investire. Non dimentichiamo che hai vinto la Conference League grazie a un suo gol. Ma è difficile giudicare se non conosci le dinamiche interne».





C’è una valutazione economica e anche tecnica alla base delle riflessioni.

«Ecco, allora è un discorso diverso. Credo che si debba anche capire cosa pensi davvero il ragazzo. Dalle ultime parole che ho letto, mi pare che abbia aperto le porte a un possibile trasferimento».



Quando si è detto orgoglioso dell’interessamento dei grandi club?

«Esatto. Se vuoi restare alla Roma, che non è una squadretta, puoi anche rispondere che ok, sei felice di piacere agli altri ma che l’obiettivo è rimanere dove sei. Così invece le sue frasi si prestano a tante interpretazioni. Ricordo che Totti pochi giorni fa ha raccontato di avergli parlato, per dargli un consiglio su come vivere al massimo la maglia della Roma. Non so se sia stato ascoltato».



Esiste anche il tema rinnovo, che a Zaniolo non è mai stato offerto.

«Se è vero questo, significa che anche la Roma non è convinta di tenerlo. Magari sono tutti d'accordo sull'idea di separarsi. E allora amen, andiamo avanti».