ROMA - Amadou Diawara cerca un posto. La Roma gli ha già comunicato che intende metterlo fuori rosa fino alla scadenza del contratto (2024). E lui, dopo la rigidità degli anni scorsi, sta valutando diverse soluzioni. Il Valencia sembra freddino, in Italia si è fatto avanti il Lecce, mentre in Germania il suo nuovo procuratore tedesco ha portato un'offerta dell’Hertha Berlino, che offre 600.000 euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Si tratta.