Zaniolo e la Roma, ripreso il dialogo ma in caso di addio resterà in Italia

Il grande freddo è così anacronistico, viste le temperature sahariane, da consigliare una rivisitazione sul tema: dopo le tensioni dei giorni scorsi sono ripresi i dialoghi tra la Roma e l’entourage di Nicolò Zaniolo , che hanno l’interesse comune di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Già, ma allora che si fa? Allo stato attuale, nessun club ha formulato un’offerta che possa suggerire alla Roma di privarsi di Zaniolo. A parte qualche sondaggio internazionale che non merita grande considerazione, perché il giocatore in caso di addio vuole restare in Italia .

Roma, ecco la situazione legata a Zaniolo

Proprio per questa ragione, la Roma rinvia le discussioni sul rinnovo del contratto alla fine dell’estate. Quando il mercato sarà chiuso e si potrà ragionare con calma sul futuro. In questo momento, i Friedkin possono decidere in base alle loro possibilità e alle loro ambizioni. Zaniolo, da parte sua, si allena cinque ore al giorno per farsi trovare pronto all’inizio del raduno e convincere Mourinho di essere indispensabile. Le tensioni delle ultime ore, rappresentate dall’irritazione della dirigenza romanista, possono sciogliersi seguendo l’evoluzione naturale degli eventi: in campo. La situazione deve comunque essere monitorata perché la Roma, che deve vendere giocatori per rinforzarsi adeguatamente, è disposta a ragionare su proposte intorno ai 50 milioni. Anche con l’inserimento nella trattativa di contropartite gradite a Mourinho. Nel frattempo a nessuno, neppure a Zaniolo, conviene rompere le relazioni diplomatiche. Ragionando insieme, si può raggiungere l’obiettivo desiderato: separarsi oppure continuare, rinnovando il contratto in scadenza 2024 a cifre congrue. In fondo, sarà proprio il mercato a stabilire quanto effettivamente valga Zaniolo.