"Galatasaray pronto a soffiare Solbakken alla Roma"

ROMA - La Roma vuole Ola Solbakken, lo stipendio da 700mila euro per cinque anni è già stato concordato ma prima bisognerà trovare un accordo con il Bodo che detiene il suo cartellino fino al termine di dicembre, quando poi scadrà il contratto dell’attaccante. L'accordo non è una passeggiata. La richiesta per lasciarlo andare si aggira sui 50 milioni di corone norvegesi, circa 5 milioni di euro: in più Knutsen vorrebbe tenere Solbakken in rosa per i turni preliminari (il Bodo ne ha tre più i play off) di Champions.