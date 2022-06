Zaniolo si prepara per la Roma: allenamento al top in vista del ritiro

ROMA - Il suo futuro è ancora un punto interrogativo, ma il suo presente si chiama sicuramente Roma. Nicolò Zaniolo da circa un mese si trova a La Spezia per stare con la famiglia, i parenti e gli amici stretti. Ma anche per allenarsi, per farsi trovare pronto per il ritiro a Trigoria in programma tra una settimana e per riprendere da dove aveva lasciato lo scorso 25 maggio. Dopo l’ottimo lavoro della scorsa estate, l'attaccante è tornato ad allenarsi al centro specialistico Kinemove Center di Pontremoli, a circa trenta minuti da casa, seguito dal Professor Gian Nicola Bisciotti, il preparatore atletico (ex Inter del Triplete e Psg) che un anno fa lo ha riconsegnato alla Roma.