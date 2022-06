Frattesi alla Roma si fa. No al Sassuolo per Bove

ROMA - Si vedono. E si vedono per chiudere. E’ il giorno di Davide Frattesi. La Roma ha un appuntamento con il Sassuolo oggi pomeriggio al Grand Hotel di Rimini, nella nuova sede del calciomercato. Tiago Pinto è pronto a mettersi in viaggio per incontrare la controparte, rappresentata dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali. I due avevano programmato un caffé per ieri ma hanno preferito rinviare, sfruttando la giornata del 30 giugno in cui verrà inaugurata la stagione estiva delle trattative.

Roma, ottimismo Frattesi Potrebbe essere la riunione decisiva, anche se la distanza sulle valutazioni è significativa: circa 6-7 milioni. Ma c’è un clima costruttivo nella negoziazione. E soprattutto c’è l’interesse di tutti a chiudere in fretta: la Roma perché deve consegnare a Mourinho almeno un rinforzo entro il raduno di martedì prossimo; il Sassuolo perché, secondo la strategia delineata, vuole vendere solo due dei pezzi più richiesti (Berardi, Scamacca, Maxime Lopez e appunto Frattesi) e deve regolarsi sugli eventuali sostituti.

Mercato Roma, no al Sassuolo per Bove Si partirà dal prezzo fissato da chi vende: 30 milioni, a cui sottrarne 9 come da percentuale sulla rivendita che spetta alla Roma. Da Trigoria ne hanno offerti 14-15, proponendo uno tra i ragazzi usciti dal settore giovanile per abbassare la componente liquida della spesa: Volpato, che torna da un ottimo Europeo Under 19, oppure Felix, lanciato da Mourinho, o l’ex capitano della Primavera, Filippo Tripi, jolly del 2002 da piazzare per raggiunti limiti di età. Il Sassuolo però ha chiesto soltanto un giocatore in cambio, Edoardo Bove, che guarda caso ha caratteristiche molto simili a Frattesi. Su questo centrocampista, che piace moltissimo a Mourinho, la Roma non tratta. Perciò occorrerà un’altra soluzione per raggiungere un’intesa. Non è escluso che le società si accordino per un pagamento dilazionato, con il prestito e obbligo di riscatto nel 2023, per agevolare il compratore. In quel caso però la Roma dovrebbe avvicinarsi di più alla richiesta iniziale del Sassuolo, che a Trigoria giudicano eccessiva.

Frattesi, la situazione e il contratto Frattesi intanto è incollato al telefono, per fortuna non per rimuovere le foto hot circolate nei giorni scorsi, in attesa di buone novelle dal procuratore Riso, lo stesso di Mancini e Cristante, che ieri ha visto Pinto a Trigoria. Lui ha già un accordo con la Roma per un contratto di 5 anni a circa 2 milioni netti a stagione, quasi il quadruplo rispetto allo stipendio attuale. E ha in testa soltanto l’idea di tornare nella sua città e nel club che lo ha svezzato.