Cancellieri-Lazio, assist alla Roma: ecco quanto incasseranno a Trigoria

ROMA - Matteo Cancellieri alla Lazio dà un assist anche alla Roma. L'ex giocatore giallorosso, finito al Verona nell'affare che ha portato Kumbulla nella capitale, è stato trattato in gran segreto dalla Lazio che ha definito l'accordo per 7 milioni più 1,5 di bonus. Questa mattina si sottoporrà alle visite mediche alla clinica Paideia.

La Roma nell'ambito della sua cessione all'Hellas ha mantenuto il 20% della futura rivendita del ragazzo che dovrebbe quindi aggirarsi intorno a 1,5 milioni di euro. Somma che aiuterà la Roma nel calciomercato in entrata, su alcune trattative che fin qui sono in via di definizione.