Zaniolo, messaggio social sul futuro? I tifosi della Juventus sognano

Ad alimentare i sogni dei tifosi bianconeri ci ha pensato (volontariamente oppure no) lo stesso Zaniolo che ieri ha pubblicato una foto alla fine dell'allenamento al centro specialistico di Pontremoli aggiungendo una didascalia: due puntini bianchi di sospensione e un "soon" colorato di nero. Per tanti tifosi è un messaggio chiaro: "Puntini bianchi e quel "presto" in nero. Non ci sono dubbi, sta arrivando alla Juve!", "Avrebbe potuto scrivere solo "soon", invece ha voluto mettere quei due pallini bianchi proprio per darci un indizio del suo arrivo". I tifosi sognano, la Roma attende offerte adeguate per pensare a una eventuale cessione.