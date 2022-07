Roma, Svilar è sbarcato a Fiumicino: subito a Trigoria per la firma del contratto

ROMA - Mile Svilar è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Roma. Il portiere ormai ex Benfica questa mattina alle 9.30 è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino: il ventiduenne ha posato per le foto di rito dal terminal 1 dell'aeroporto prima di essere accompagnato a Trigoria per firmare il contratto (ha già sostenuto le visite mediche) e per un tour del centro sportivo Fulvio Bernardini. Svilar ha già sostenuto le visite mediche di idoneità sportiva e comincerà ad ambientarsi nella capitale in attesa del raduno a Trigoria previsto per il 5 luglio. Sarà il vice di Rui Patricio, prendendo il posto di Fuzato che ha salutato la Roma e si è accasato all'Ibiza.