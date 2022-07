Roma, Faggiano conferma: “Villar? Lo vorremmo in prestito ma non è facile”

Gonzalo Villar è un pallino della Sampdoria. Il punto di forza di questa trattativa è l'allenatore Giampaolo che stima molto il centrocampista della Roma per le sue qualità e caratteristiche tecniche. “Lo seguivamo già a gennaio”, conferma al corrieredellosport.it il ds Daniele Faggiano dopo il confronto di Rimini con il general manager Tiago Pinto. Ma l’ostacolo non cambia ed è rappresentato dalla formula del trasferimento, visto che i giallorossi puntano a monetizzare l’addio del calciatore. “Vorremmo prenderlo in prestito, ma non è facile. Vedremo”, sottolinea il dirigente dei blucerchiati in occasione dell’inaugurazione del calciomercato. Non solo Sampdoria. Il classe ‘98 piace molto anche al Bologna, al Monza e a due club della Liga.