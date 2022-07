Roma, Pellegrini e Frattesi bene insieme

Rimango su Mourinho che ha detto una frase che mi è molto piaciuta: «Alleno uomini e non giocatori». È un momento poetico per Mourinho, infatti ha anche detto: «In Algarve faremo quattro amichevoli per volare». Ma, Mourinho, mi dica: «Volare anche con Frattesi?». Mi si dice che è un cuore giallo-rosso e non ho motivo di dubitarne. Vedo bene Frattesi insieme a Pellegrini, che in questi giorni ha fatto 26 anni e noi gli facciamo molti auguri.

Le cose vanno bene. Mi informano, infatti, che ci sono altri cinquemila abbonamenti per la Roma. Quindi saremo adesso a quasi quarantamila: possiamo averne di più. D’altra parte, anche Del Piero ha dichiarato una cosa bella per i romanisti. Ha detto: «La Roma sia d’esempio». Mourinho, che non perde mai l’occasione per aggiungere una frase, ha così postillato: «L’empatia è la chiave del successo».

Un giorno o l’altro parleremo della pirateria e di quanto la medesima danneggi lo sport. Non so dare una risposta su come combattere i “pirati”, ma so che qualcuno un modo lo deve trovare.