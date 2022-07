Kluivert e Mourinho, la storia ricomincia: il piano della Roma

ROMA - Due giorni al raduno a Trigoria, martedì comincerà ufficialmente la nuova stagione della Roma che si ritroverà circa un mese dopo la vittoria della Conference League e la grande festa al Circo Massimo. La vecchia guardia ritroverà Mourinho, abbraccerà i nuovi acquisti Matic e Svilar, e darà il bentornato anche a un ragazzo che già conosce il Fulvio Bernardini ma che per due stagioni è stato lontano dalla capitale. Justin Kluivert è pronto a varcare nuovamente i cancelli di Trigoria per cominciare gli allenamenti sotto Mourinho e vedere cosa gli riserverà il futuro. L’attaccante olandese di ventitré anni ha vissuto una buona stagione al Nizza con cui ha totalizzato 36 presenze con sei gol e altrettanti assist. Prestazioni convincenti ma che non hanno portato al riscatto da parte del club francese che senza qualificazione alla Champions (una delle prerogative per far scattare l’obbligo) e con l’addio del tecnico Galtier ha deciso di non investire i 14 milioni richiesti dal club giallorosso.

Mourinho studia Kluivert Così Kluivert, a differenza degli altri giocatori che non rientrano nei piani di Mou, martedì sarà a Trigoria per prendere parte al ritiro della Roma. Si allenerà con la squadra e cercherà di convincere lo Special One a tenerlo per la stagione. È stato proprio Mourinho a decidere di convocarlo a Trigoria, per studiare l’esterno offensivo e vedere se può essere utile nei suoi moduli. Kluivert nella sua stagione al Nizza ha giocato a destra e a sinistra da esterno di centrocampo nel 4-4-2: in un mercato economicamente complicato per tutti i club, potrebbe essere una sorpresa low cost per rinforzare la squadra.

Kluivert, Mourinho e l'Europa League Partirà per il ritiro in Portogallo e lì sarà valutato dal tecnico che qualche anno fa aveva elogiato il figlio d’arte ai tempi dell’Ajax. Finale di Europa League del 2017: Manchester United-Ajax, trofeo ai Red Devils. In panchina c'era José Mourinho, in campo Justin Kluivert. Lo "Special One" prima di andare a festeggiare il trofeo andò dritto verso il ragazzo per congratularsi con lui: «Te. Io voglio te. Tu sei uno speciale. Un'altra stagione, poi vieni al Manchester United e diventi il mio attaccante: facciamo la storia insieme». I due si sono sfiorati la scorsa estate, prima del prestito al Nizza, adesso il tecnico lo studierà per vedere se potrà davvero far parte della Roma oppure se dovrà cercarsi una squadra a titolo definitivo (piace in stagioni lontano dalla Roma, l’olandese parte per il ritiro: Mou vuole capire se può essergli utile).