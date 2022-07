Roma, Celik scalpita. Visite ok, oggi sarà ufficiale

ROMA - Ancora qualche ora, poi Mehmet Zeki Celik diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il terzino turco scalpita, non vede l’ora di poter cominciare la sua avventura nel club giallorosso che ha fortemente voluto in queste settimane, anche a discapito di altre allettanti proposte in giro per l’Europa. E non solo, perché in Italia la Fiorentina si era fatta sotto sul giocatore per provare a convincerlo a essere l’erede di Odriozola, ma niente di fatto: la chiamata iniziale di José Mourinho per spiegare il progetto Roma è stata più che convincente e l’ago della bilancia nella decisione del turco di aspettare la fumata bianca con la Roma. Che arriverà in giornata, una volta sbrigate tutte le formalità legate al trasferimento e al contratto.

Prima la firma e poi l'ultima settimana di vacanze Dopo essere sbarcato a Fiumicino alle 14.30 di domenica, il giocatore subito ha svolto una prima parte delle visite mediche proseguite poi ieri mattina. Nel pomeriggio ha atteso il via libera per la firma sul contratto, ha visitato il centro sportivo, rilasciato la prima intervista e fatto un tour dell’archivio storico del club. Oggi arriverà l’ufficialità: contratto quinquennale a circa due milioni di euro netti a stagione, mentre invece al Lilla andranno poco meno di sette milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita.

Proprio quest’ultimo elemento è stato determinante per arrivare alla chiusura dell’affare nonostante la distanza tra domanda e offerta di un paio di milioni Una volta finalizzato l’acquisto e salutato Mourinho, il venticinquenne potrà godersi l’ultima settimana di vacanza prima di riaffacciarsi al Fulvio Bernardini l’11 luglio e poi partire con la squadra in Algarve il giorno seguente.