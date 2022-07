Roma, Knutsen su Solbakken: “Non lo vendiamo prima di agosto”

ROMA - Ola Solbakken , in scadenza di contratto col Bodo a fine anno, domenica era nella Capitale per parlare con la Roma del suo futuro. Tuttavia ieri, il suo allenatore, Kjetil Knutsen , parlando a Tv2 ha lanciato un segnale alle pretendenti dell'attaccante: "Non venderemo giocatori fino al 1° agosto", ha detto, precisando però che c'è anche una minima possibilità che questo accada.

Solbakken non ha partecipato agli ultimi allenamenti perché era in Italia: "Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente - ha dichiarato il tecnico -. Quindi oggi non c'era perché doveva prendersi cura del suo corpo e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì".