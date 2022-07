Roma, incontro tra la Juventus e l'agente di Zaniolo

ROMA - Nessuna offerta ufficiale presentata alla Roma, ma la Juventus sta continuando a muoversi per arrivare a Nicolò Zaniolo. Questa sera il direttore sportivo bianconero ha incontrato Claudio Vigorelli, l'agente del talento giallorosso per approfondire l'argomento di un suo approdo a Torino. I discorsi tra il diesse Cherubini e Vigorelli sono legati chiaramente a una cessione illustre: un investimento legato anche all'uscita di Matthjis De Ligt. Una vollta ceduto l'olandese, la Juventus potrà affondare il colpo per arrivare a Zaniolo che intanto si allena a Trigoria insieme alla squadra.