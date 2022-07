La Roma e il futuro di Zaniolo: la situazione aggiornata

La prima amichevole della Roma ha ufficializzato l’esistenza del caso: Nicolò Zaniolo è stato escluso dalla sgambata contro i dilettanti del Trastevere, squadra di Serie D, ufficialmente per una «lombalgia». In realtà è stata una scelta che Mourinho ha condiviso con il giocatore, dopo essersi reso conto delle sue condizioni psicofisiche in un periodo denso di indiscrezioni sul futuro.

Roma-Zaniolo: la situazione aggiornata Al momento lo scenario è imprevedibile perché, se è vero che la Roma è pronta a vendere Zaniolo e Zaniolo è pronto ad andare via dalla Roma, manca ancora l’offerta dell’unica destinazione plausibile: la Juventus, che non si è fatta avanti perché ha altre priorità nel proprio piano di rafforzamento e deve vendere calciatori dopo aver ingaggiato Di Maria e Pogba. E’ un incastro complicato, che rischia di trascinarsi a lungo. Zaniolo in ogni caso dovrebbe partire con la squadra per il ritiro in Portogallo, che comincia martedì. E se sarà in condizione di giocare, parteciperà alle quattro amichevoli fissate in loco.