Sergio Oliveira resta in giallorosso ma non alla Roma: è del Galatasaray

ISTANBUL (TURCHIA) - "Benvenuto Sergio Oliveira". Così il Galatasaray, dopo aver trovato un accordo con il Porto, ha accolto il 30enne centrocampista lusitano che nel frattempo ha voluto salutare attraverso i social i tifosi e tutto l'ambiente della Roma, con cui ha condiviso nella scorsa stagione la gioia per il trionfo in Conference League (in prestito a Trigoria sotto la guida di José Mourinho ha collezionato in tutto 21 presenze condite da 3 gol e un assist).