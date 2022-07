Roma, vittoria col Trastevere per 5-0. Zaniolo out tra lombalgia e mercato

ROMA - Primo testa stagionale della Roma superato, la squadra di José Mourinho ha battuto facilmente il Trastevere per 5-0, club capitolino che milita in Serie D. Partita blindata all'interno di Trigoria senza tifosi e media, la Roma al di là del risultato si è concentrata soprattutto sull'aspetto atletico , per mettere minuti nelle gambe in vista deglli impegni in Portogallo ben più difficili della prossima settimana contro il Sunderland e il Portimonense.

Primo tempo terminato con le reti di Smalling capitano (Ibanez con la fascia nella ripresa) ed El Shaarawy. Nei secondi 45 minuti invece è arrivato il gol di Shomurodov e la doppietta di Volpato, scatenato in attacco. Il Trastevere, che si è radunato ieri per la partita (la preparazione comincerà il 25 luglio) ha tenuto bene il campo ed è riuscito a parare un rigore a Shomurodov.

Assente Nicolò Zaniolo, rimasto in panchina per tutta la partita. Il talento giallorosso non ha preso parte all'amichevole, ufficialmente per una lombalgia. A frenare la sua presenza in campo anche la trattativa di mercato con la Juventus: è stato evitato un suo coinvolgimento in partita contro una squadra di serie D per evitare un pericolo infortuni che avrebbe potuto frenare una possibile offerta da parte del club bianconero per il ragazzo. Leonardo Spinazzola ha invece svolto un programma personalizzato: il terzino sarà a disposizione da lunedì quando rientreranno tutti i nazionali.