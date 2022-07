Zaniolo, serata in discoteca in attesa di conoscere il futuro

In attesa di conoscere se il suo futuro sarà ancora giallorosso o diventerà bianconero, Nicolò Zaniolo si gode gli ultimi giorni di vacanza. Domani la Roma partirà per il Portogallo, destinazione Algarve, dove svolgerà la fase più importante della preparazione. Al momento Mourinho non ha ancora comunicato la lista dei convocati: a meno di clamorosi sviluppi di mercato, Zaniolo dovrebbe partire con il resto della squadra. Le voci sul futuro però non sembrano turbare più di tanto il centrocampista della Roma che è stato filmato in una discoteca. Il video, diventato virale sui social, mostra Niccolò mentre si rilassa ballando insieme ad una ragazza.