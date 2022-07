Dall'Argentina: "Roma, Mourinho vuole James Rodriguez!"

ROMA - Non è una sessione estiva di calciomercato senza il nome di James Rodríguez e dall'Argentina è emersa la suggestione Roma. Il giocatore vuole lasciare l'Al-Rayyan con la speranza di poter tornare in Europa e, stando ai media argentini, Josè Mourinho sarebbe molto intrigato dall'idea di poterlo finalmente allenare. Lo "Special One" infatti già in passato voleva allenare il colombiano, nello specifico ai tempi del Manchester United ma l'operazione non andò mai in porto perché in quel momento il Real Madrid considerava il giocatore incedibile.