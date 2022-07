Mourinho e la richiesta alla Roma: Dybala con o senza Zaniolo

La mossa della Roma per arrivare a Dybala

L’operazione è complessa, così come lo scenario immaginifico appena raccontato. Ma la Roma ha deciso di non farsi prendere per il collo sull’affaire-Zaniolo. Lo venderà soltanto alle condizioni pretese dall’inizio: 50 milioni, magari spalmati tra prestito e obbligo di riscatto, ma tutti liquidi. E siccome al momento non ci sono avvisaglie di separazione, nonostante le tensioni che hanno spinto Mourinho a escludere Nicolò dalla prima amichevole stagionale, sta prendendo corpo una possibilità: il rinnovo anticipato di Zaniolo, che verrebbe convocato in sede con il procuratore Vigorelli anche prima della fine del mercato. Sarebbe un segnale di forza che la proprietà sta valutando, anche in prospettiva di una cessione futura. Naturalmente dovrà essere d’accordo anche il giocatore, che chiedeva di negoziare già a gennaio. Ma su questo fronte, davanti a una proposta economica concreta, non dovrebbero esserci problemi. Oggi Zaniolo è tentato dalla Juventus, ha comunicato il suo malumore al club, ma sarà contento di restare se verrà coinvolto nel progetto Roma. A quali cifre? Presto per dirlo. Oggi il suo stipendio è di 2 milioni più bonus, inferiore a quello dell’epurato Diawara: potrebbe firmare a 3,5, più o meno sullo stesso livello del contratto appena prolungato di Gianluca Mancini.

Zaniolo aspetta e gioca con la Roma

Intanto Zaniolo oggi partirà con il gruppo per il ritiro in Portogallo. E le schiarite delle ultime ore lasciano credere che domani sarà in campo contro il Sunderland. Con la Juventus impegnata in altre trattative, in entrata e in uscita, a lui conviene giocare senza pensieri, aspettando sviluppi che non dipendono (solo) dalle sue idee.

Mourinho e l'unica richiesta alla Roma: portatemi Dybala

Quanto a Dybala, domenica Tiago Pinto è stato a Torino per qualche ora: è partito in mattinata in compagnia del segretario Lombardo ed è rientrato nel tardo pomeriggio. Da Trigoria filtra che fosse là per trattare Veretout con il Lione e Kluivert con il Marsiglia. Non ha sicuramente incontrato Dybala, che non era ancora sbarcato in Italia. Ma c’è chi assicura che abbia visto i suoi rappresentanti. A noi questo per ora non risulta. Ma poco cambia. Perché Mourinho, premendo forte sull’acceleratore, mette pressione al giovane dirigente. E ai Friedkin. Avendo compreso che Dybala non ha preso accordi con l’Inter, e che Dybala non ha nulla in contrario a trattare con la Roma un salario molto più basso di quello che percepiva alla Juve, Mourinho non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione per questioni di tempo. Con o senza Zaniolo, Paulo è la sua unica richiesta. Priorità assoluta, il resto è volume.