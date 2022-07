ROMA - Nicolò Zaniolo è partito con la squadra per il Portogallo, per continuare la preparazioni pre stagionale aspettando di avere un quadro più chiaro sul suo futuro. Intanto questa mattina il talento giallorosso non ha preso parte all'allenamento per un piccolo fastidio muscolare. Ieri pomeriggio Zaniolo si era allenato, questa mattina invece ha preferito evitare lavori pesanti per evitare stop che eventualmente non gli consetirebbero di continuare la preparazione nel migliore dei modi.