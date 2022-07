Roma, la lista di Mourinho per il mercato: c'è anche Pasalic

Il mercato della Roma ancora non decolla, ma sono molto le trattative in piedi. L’operazione per la cessione al Monza di Villar deve solo essere perfezionata e in Brianza potrebbe finire in prestito anche Calafiori. Proseguono i contatti con l’Atalanta, in modo particolare per Pasalic, un giocatore che piace a Mourinho. Ha un costo elevato, quasi venti milioni, ma nell’operazione potrebbero entrare El Shaarawy e Veretout. Mario Pasalic ha manifestato l’intenzione di andare via dall’Atalanta, nonostante i 14 gol nella scorsa stagione da gennaio è finito spesso in panchina. Dopo essere stato il miglior realizzatore dell’anno crede che il suo ciclo a Bergamo sia concluso. L’Atalanta lo ha pagato 15 milioni nel 2020, dopo due anni di prestito oneroso dal Chelsea e non chiede meno di 20 milioni.