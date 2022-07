Colpo Dybala per la Roma, la mossa decisiva dei Friedkin nella notte

ROMA - Una Joya per Mourinho. Paulo Dybala è della Roma, il giocatore sta per sbarcare in Portogallo per le visite mediche in una struttura privata vicino ad Albufeira - sede del ritiro giallorosso - poi abbraccerà finalmente la sua nuova squadra. Decisivo lo Special One con la telefonata della scorsa settimana a convincere il ragazzo del progetto in crescita della Roma. Dopo la trattativa di ieri pomeriggio tra Tiago Pinto e l'entourage del giocatore, nella notte è anche arrivata la chiamata dei Friedkin che hanno dato l'ok all'operazione per chiudere immediatamente e scacciare via ogni possibile controfferta di altri club. Così Dybala ha accettato la Roma, la sua nuova squadra.