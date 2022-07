Dybala alla Roma, i tifosi tra lacrime e festeggiamenti: “Grazie Mourinho!”

ROMA - La prima chiamata questa mattina su Retesport - emittente radiofonica della capitale - è stata di "Pomata". All'annuncio del Corriere dello Sport dell'arrivo di Dybala il tifoso ha chiamato in lacrime per festeggiare la Joya. Tanti tifosi tra radio e social si sono scatenati questa mattina per il sì dell'attaccante argentino che nelle prossime ore firmerà il contratto con la Roma per tre anni: "Io non riesco a crederci, è una felicità troppo forte per me. Un'emozione indescrivile". Tanti tifosi hanno trattenuto a stento le lacrime per l'annuncio della Joya alla Roma: "Mi sono svegliato e ho letto la notizia, non riuscivo ad alzarmi dal letto", "Io non voglio andare al lavoro, voglio leggere solo novità sulla Joya". Ringraziamenti alla Roma per l'operazione: "Grazie Friedkin, il volo più seguito sui siti è quello dell'aereo privato del presidente. Finalmente il vento è cambiato, finalmente la Roma sta crescendo dopo un decennio di delusioni", "Bravo il presidente ma Mourinho è stato incredibile. È riuscito a convincerlo, al di là dei soldi del progetto tecnico. Questo è lo Special One, ecco come ci farà crescere".