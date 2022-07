Dybala è della Roma: arriva il messaggio di Lapo Elkann

ROMA - È il giorno di Dybala alla Roma e della "Joya" dei tifosi giallorossi. L'argentino è in Portogallo, dove la squadra di Mourinho è in ritiro, lì sosterrà le visite mediche prima della firma e dell'ufficialità. C'era l'Inter sull'ex Juve, poi il Napoli, ma alla fine Paulo ha scelto la Capitale dove potrebbe raccogliere l'eredità di Totti con il 10 sulle spalle. È esploso l'entusiasmo dei sostenitori romanisti, i social sono stati invasi dall'euforia e ai tanti commenti s'è aggiunto anche quello di Lapo Elkann: "Felice per Paulo, José ed i tifosi. In bocca al lupo", ha scritto su Twitter, lui che da tifoso juventino ha ammirato negli ultimi anni le magie di Dybala allo Stadium. Ora apprezzerà le giocate della Joya da avversario.