"Roma, Veretout è una priorità per il Marsiglia"

ROMA - Acquisti ma anche cessioni. La Roma deve liberarsi di quesi giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho. Dopo la partenza di Boubacar Kamara, a fine contratto, la dirigenza del Marsiglia è alla ricerca di un nuovo centrocampista: secondo quanto riportato da l’Equipe, dopo aver esplorato molte strade, la squadra francese si è fermata sul profilo di Jordan Veretout. Grazie agli ottimi rapporti con il club italiano il presidente Pablo Longoria ha avviato nei giorni scorsi le trattative per Veretout. La Roma vuole una cessione a titolo definitivo: trattativa in corso.