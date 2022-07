Wijnaldum, indizio social: il fratello segue la Roma. E risponde ai tifosi

ROMA - La Roma tratta col Psg per arrivare a Wijnaldum. Una trattativa già cominciata, Mourinho ha già contattato il giocatore che ha dato la sua disponibilità ad approdare in giallorosso. Tiago Pinto sta lavorando per trovare la formula con il Psg che dovrebbe contribuire al pagamento dello stipendio da oltre 9 milioni di euro netti a stagione. Ma l'affare può andare in porto. A dare un ulteriore indizio su una possibile fumata bianca è il fratello del centrocampista, Giliano Wijnaldum che segue la Roma su Instagram. Inoltre alcuni tifosi gli hanno scritto sui social esprimendo la loro voglia di vederlo in giallorosso, e Giliano ha risposto: "Glielo dirò", mettendo anche due cuori giallo e rossi.