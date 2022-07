Dybala maglia boom: Roma, il miglior regalo per i tuoi 95 anni

Nel film Matrix Reloaded, a un certo punto il protagonista sbotta: "Dove gli altri vedono una coincidenza, io vedo una conseguenza". Non so dire se Paulo Dybala o gli uomini dell'agguerrita squadra marketing romanista siano patiti di Keanu Reeves e della fantascientiifca tetralogia matrixiana. Di certo, è una piacevole conseguenza la coincidenza fra l'arrivo di Paulo Dybala alla Roma , il novantacinquesimo compleanno del club, calorosamente festeggiato dai tifosi al Pantheon e il boom della maglia N,.21, il cui titolare non ha più bisogno di essere indicato. Le cronache di queste ore sono sempre più corroboranti per il marchio romanista che ha trovato un prezioso acceleratore nel nome e per conto di Dybala: la sua casacca è letteralmente andata a ruba non appena è stata immessa nei negozi; le prenotazioni si moltiplicano da ogni parte del mondo grazie all'e-commerce; la produzione del prezioso tessuto è sotto pressione; i ritmi e i risultati di vendita riecheggiano i fasti juventino-ronaldiani all'epoca dello sbarco di CR7 a Torino.

Associazione con Mourinho

Paulo non è soltanto il campione del Sudamerica con la sua Argentina. In bacheca allinea i 5 scudetti, le 4 Coppe Italia e le 3 Supercoppe italiane vinte con la Juve per la quale ha giocato 293 partite segnando 115 gol (nono miglior marcatore di sempre dei bianconeri, ex aequo con Roberto Baggio). Dall'alto dei suoio 48 milioni di followers su Instagram, 15 milioni su Facebook, 2,2 milioni su Twitter, Dybala è anche un formidabile catalizzatore social. A questo proposito, risulta alquanto interessante l'analisi tracciata dal sito specializzato socialmediasoccer.com: "Un marchio come quello coltivato negli anni da Paulo Dybala potrebbe ottenere dall'ultimo accordo con la Roma un rilancio estremamente positivo, dovuto all'estensione realizzata con l'associazione a un personaggio forte come Mourinho. A giovare sulle percezioni di marca di Dybala si aggiunge anche la saggia valorizzazione del brand AS Roma, intrapresa dal Friedkin Group (che pochio giorni fa ha annunciatom il progetto del nuovo stadio) e il ruolo di assoluto protagonista che interpreterà la Joya sullo scacchiere giallorosso. Il valore del branding sconfinato di un giocatore come Dybala, lo rende fra i più ambiti per stipulare partnership con i maggiori marchi sportivi che attraverso un atleta, vogliono posizionarsi con un determinato segmento di pubblico. La Dybalamask, fulcro del brand del calciatore partito dall'Instituto de Cordoba, è diventata anche il soggetto di un mini documentario realizzato con Adidas, brand dal 2018 partner dell'argentino. Nel 2020 Dybala risultava anche nella classifica di Sportpromedia "The World's 50 Most Marketable Athletes list", gli atleti più spendibili grazie al loro marchio". Decisamente, anche la Roma si è fatta un bel regalo di compleanno.