La Roma e le cessioni: in Israele senza Carles Perez, Veretout e Shomurodov

ROMA - La Roma questo pomeriggio è partita da Fiumicino per Israele dove sabato sera affronterà ad Haifa il Tottenham di Conte. Presente anche il gm Tiago Pinto, che sta chiudendo l'operazione Wijnaldum con il Psg. Non sono partiti con il gruppo, invece, Carles Perez, Eldo Shomurodov e Jordan Veretout. Tutti e tre sono al centro di voci di mercato, con lo spagnolo pronto ad abbracciare il Celta Vigo, che sta trovando l'accordo con la Roma per il suo trasferimento. Veretout è richiesto dal Marsiglia, mentre soltanto ieri l'agente dell'Uzbekistan ha aperto le porte a un suo trasferimento. Situazione in divenire, il club vuole fare cassa con giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho.