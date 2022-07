Wijnaldum sempre più vicino alla Roma: arriva un altro segnale dal Psg

ROMA - Sono giorni decisivi per il trasferimento di Gini Wijnaldum alla Roma. Il club giallorosso sta intensificando i contatti con il Paris Saint Germain per avere il giocatore la prossima settimana e consegnare quindi a Mourinho il centrocampista richiesto da affiancare a Matic. Proseguono i contatti tra i due club mentre la Roma è partita questo pomeriggio per Israele dove sabato sera affronterà in amichevole il Tottenham di Antonio Conte. Anche il Psg domani partirà per la stessa destinazione per proseguire la tournèe cominciata dieci giorni fa in Giappone. Come allora non ci sarà Wijnaldum: il centrocampista olandese non è stato convocato dal neo tecnico Galtier per la trasferta in Israele, un segnale che avvicina ulteriormente il giocatore al trasferimento e, quindi, alla Roma. Nonostante le offerte arrivate anche in Premier League, il giocatore ha scelto Mourinho e il club giallorosso: resta quindi da trovare l'accordo con il Psg per sancire il matrimonio.