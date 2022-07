Roma, Shomurodov in uscita: resta vivo l'interesse per Belotti

ROMA - La Roma a caccia di un nuovo vice Abraham. L'esclusione di Eldor Shomurodov dai convocati per la partita contro il Tottenham che si giocherà domani sera in Israele ha scatenato anche le voci di mercato sul possibile nuovo rinforzo per Mourinho. l'attaccante uzbeko ieri non è partito per Israele, un chiaro segnale sull'uscita del giocatore.