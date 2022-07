Wijnaldum vuole solo la Roma: spinge per arrivare da Mourinho

ROMA - Gini Wijnaldum ha tanta voglia di Roma. Il centrocampista olandese si trova nella sua casa a Parigi, non è stato convocato dal Psg per la supercoppa francese in programma domani a Tel Aviva, dove in questo momento si trova la Roma per la sfida contro il Tottenham (in programma ad Haifa, a 80 chilometri di distanza). Così da Parigi Wijnaldum sta spingendo per sbarcare finalmente a Roma e giocare per José Mourinho. Il giocatore in questi giorni ha pubblicato tante foto sui propri social, l'ultima proprio questa mattina venendo sommerso dai commenti dei romanisti che lo pregano di vestire la maglia giallorossa.