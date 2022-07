Wijnaldum alla Roma, ecco quando può sbarcare nella capitale

ROMA - Gini Wijnaldum è pronto. Ha già preparato le valigie nella sua villa a Parigi e sta aspettando solo la chiamata di Campos, general manager del Psg, per il via libera alla partenza con destinazione Roma . il centrocampista olandese ha già salutato i compagni di squadra, oggi impegnati in Israele per la Supercoppa di Francia, ed è in contatto con lo staff giallorosso per le procedure di trasferimento a Roma.

Wijnaldum-Roma, fumata bianca in arrivo

La fumata bianca può arrivare oggi, i due club stanno ultimando l'accordo per la compartecipazione del pagamento dello stipendio del giocatore prima di ufficializzare la chiusura della trattativa e siglare nero su bianco il passaggio di Wijnaldum alla corte di Mourinho. Gini aspetta, con le valigie non in mano ma preparate e pronte per essere sistemate nel van che lo porterà all'aeroporto. Tanto che il suo sbarco a Roma può arrivare già domani, con un volo privato che lo porterà a Ciampino dove i tifosi sono pronti ad accoglierlo.

Mourinho lo vuole subito

Ogni momento è buono per il suo viaggio, ma la sensazione è che l'olandese potrebbe arrivare domani in mattinata per poi sostenere tutto l'iter brucratico in un'unica giornata. Perché Mourinho vuole allenarlo il prima possibile, vorrebbe averlo in campo già martedì mattina per inserirlo negli schemi della Roma, a meno di due settimane dall'inizio del campionato. Tutto è praticamente pronto per il suo trasferimento, Wijnaldum aspetta solo una chiamata per abbracciare il suo nuovo club.