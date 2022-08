Roma, Wijnaldum in arrivo e Mourinho pressa l'avvocato

ROMA - Gini Wijnaldum è ormai pronto a diventare un giocatore della Roma. Mancano davvero pochi dettagli per la fumata bianca che porterà il centrocampista olandese a vestire la maglia giallorossa sotto gli ordini di Mourinho. E proprio lo Special One questa mattina ha dato un ulteriore indizio social sulla chiusura dell'affare. Mou ha infatti pubblicato una foto di uno degli avvocati della Roma al lavoro sul computer mentre studia diversi documenti: "Faccio pressione sull'avvocato, forza Daniele!". Quella pressione è legata naturalmente alla chiusura dell'affare con il Paris Saint Germain per avere Wijnaldum a Trigoria il prima possibile. È solo questione di tempo, ore, prima che la fumata bianca si concretizzi.